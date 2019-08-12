В ЕС решают, как отказать жителям Донбасса в шенгенских визах

В Европейском союзе (ЕС) разрабатывают рекомендации по идентификации и возможному непризнанию российских паспортов, выданных в упрощенном порядке жителям Донбасса.

Как уже сообщал «Новый День», 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР. 17 июля российский президент расширил действие указа на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

5 августа МИД Эстонии заявил, что Таллин не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям этих территорий после 24 апреля 2019 года, «если только владелец паспорта ранее не был гражданином России».

6 августа аналогичные заявления сделали Латвия и Литва. Главным инструментом такого непризнания станет отказ в выдаче владельцам российских паспортов шенгенских виз в консульствах этих стран.

При этом в МИД Литвы отметили, что готовы ввести эти меры в любом случае, даже если другие страны ЕС их не поддержат.

Брюссель крайне обеспокоен решением Москвы начать упрощенную выдачу российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей, поскольку уверен, что такой шаг подрывает дух и цели Минских соглашений, пишут «Известия».

«Подразделения Еврокомиссии совместно с Европейской службой внешних связей и при тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общими рекомендациями для стран-членов и их консульств по идентификации и возможному непризнанию этих паспортов, а также по тому, как обрабатывать заявления на визу, которые резиденты Донбасса, получившие паспорта РФ по новой процедуре, подают в Российской Федерации и на Украине», – цитирует издание представителей пресс-службы Еврокомиссии, подчеркивающих, что рекомендации Брюсселя не будут носить обязательного характера и государства должны принимать решения самостоятельно.

Пока вопрос обсуждается на техническом уровне.

В Москве такую позицию считают «в высшей степени лицемерной», поскольку она ставит во главу угла не жизнь мирных граждан, а вопросы геополитики, и надеются на то, что «здравый смысл в ЕС все-таки возобладает».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.08.19

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