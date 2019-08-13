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Вторник, 13 августа 2019, 15:29 мск

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«Сначала докажите»: на Украине упростили порядок получения гражданства для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства для граждан других государств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», указ касается иностранцев и лиц без гражданства, принимающих участие в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины, а также граждан Российской Федерации, «которые подверглись преследованиям за политические убеждения».

Для того чтобы стать гражданином Украины, жителю России достаточно отказаться от российского гражданства (нужно заполнить соответствующую декларацию) и доказать, что его преследуют за политические убеждения (в этой роли может выступать справка министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном кабинетом министров Украины порядке).

В упрощенном порядке получить гражданство могут и те, кто принимал участие на стороне Украины в боевых действиях в Донбассе.

В России этот шаг Зеленского уже назвали популизмом и анекдотом.

Киев, Платон Ефимчук

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