На Украине возмущены решением Зеленского раздавать паспорта российским «яндекс-кошелёчникам»

Решение президента Украины Владимира Зеленского выдавать россиянам украинское гражданство «за политические преследования» приведёт к тому, что на Украину хлынут тысячи бездельников вроде беглого московского блогера Аркадия Бабченко, не умеющих и не желающих создавать материальные блага.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом ещё на стадии подготовки указа Зеленского заявил в эфире телеканала UKRLIFE.TV известный украинский аналитик, публицист и политконсультант Дмитрий Джангиров.

Эксперт также подчеркнул, что предпринятый Зеленским «паспортный демарш» в ответ на выдачу Путиным российского гражданства жителям Донбасса не является адекватной мерой.

По его мнению, Россия заманивает, в первую очередь, квалифицированных украинских инженеров и рабочих, тогда как Украина привечает всякое московское «отребье».

«Ну, приедут к нам ещё бабченки, шехтманы и чего мы с ними будем делать? И так понаехали хрен знает кто.

К нам что, рабочие руки едут? Едут мешочники, яндекс-кошелёчники. Вот кто к нам едет, отребье всякое...

Ну, это право президента (Зеленского) – только это не есть ответ, это о другом. Это же не о том, как противодействовать», – приводит цитату негодующего Джангирова «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении выдачи украинского гражданства россиянам, которых «преследуют по политическим мотивам».

В России этот шаг Зеленского уже назвали популизмом и анекдотом.

Как сообщал «Новый День», 24 апреля текущего года президент России Владимир Путин распорядился упростить получение российского гражданства жителями народных республик Донбасса. Позже указ был распространён на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.08.19

«Сначала докажите»: на Украине упростили порядок получения гражданства для россиян. / Житель Севастополя ответит за половые преступления против трех дочерей. / Летать в Крым выгодно только из Москвы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»