Обматерить и послать: партия «Единая Россия» использует в Крыму нестандартные методы общения с избирателями

Исполнительный секретарь Симферопольского МРО партии «Единая Россия» Иван Васенин обматерил крымчан, указав несколько «направлений», куда они могут отправиться «всей гурьбой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся после того, как многодетная жительница Симферополя опубликовала в группе «Обращения к администрации Симферополя» (Facebook) историю, как «выбивала» для сына путевку в летний лагерь: о многочасовых очередях в МКУ «Управление молодежи, спорта и туризма Администрации Симферополя», о том, что путевку она получила только после жалобы в министерство образования РК, что в администрации Симферополя ее внесли в черный список как «горластую», и теперь администрация лагеря мстит ее сыну: «Сегодня директор детского лагеря «Лесной» позвонил мне на мобильный и назвал моего сына неадекватным, меня алкоголичкой, угрожал отправить сына на работу к психологу и на допрос в полицию, обещали ему закрыть доступ к оздоровлению в любом лагере Крыма…»

«Акстись!!! Администрация!! Что за бардак?? Мы в каком году живем?? Наши дети не в зону приехали!!! А может руководители заведения перепутали? Так я им скажу – тут ДЕТИ!! И обращаться так сними недопустимо!!» – закончила свой рассказ крымчанка.

Ее пост прокомментировал исполнительный секретарь Симферопольского МРО партии «Единая Россия» Иван Васенин:

Поведение единоросса возмутило участников группы:

«Интересно, а администрация города Симферополя хоть иногда читает комменты в этой группе? А то, когда исполнительный секретарь симферопольского МРО партии «Единая Россия» так обращается к народу и избирателям в публичном пространстве, это попахивает некомпетентностью и отсутствием воспитания оного. Мнение о партии по таким секретарям и составляется. Спасибо, что показали истинное отношение к людям, товарищ Васенин».

«Гражданин Васенин, я так полагаю, что это ваше обращение ко всем горожанам: «Всей гурьбой»? Создается впечатление, что вы финансируете приобретение путевок для льготных категорий из своего кармана, или вы просто относитесь к бюджету, как к своему карману? В последнее время нарушение прав несовершеннолетних в Симферополе стало нормой, хотя с такими «СЕКРЕТАРЯМИ» это и не удивительно».

«Единая Россия», АУ! Вы кого принимаете в свои ряды?! Интересно, а г. Васенин баллотируется? А, может, его страничку взломали? Не может молодой человек в здравом уме давать такие комментарии».

«Я так понимаю, скоро появится сообщение, что его страницу взломали. Хотя, уже ничего не боятся».

На своей личной странице в Facebook Васенин в последний раз отметился 9 августа перепостом сообщения главного едионорсса РК Владимира Константиноа, под каким номером искать «Единую Россию» в избирательном бюллетене. Заявления о взломе аккаунта от него пока не последовало.

А на его красноречивые «посылы» в группе «Обращения к администрации Симферополя», как и на сообщение крымчанки о принципах распределения путевок в детские лагеря, ни руководство крымской столицы, ни партия «Единая Россия» никак не отреагировали.

Возможно, не увидели в таком поведении ничего предосудительного.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.08.19

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