Ему 10 млн лет: ученые идентифицировали останки животного, найденного в Крыму

Палеонтологи идентифицировали останки древнего животного, найденного в некрополе Кыз-Аул (Яковенково, Крым).

Как уже сообщал «Новый День», кости были обнаружены 6 августа рядом с античным детским погребением. Археологи вызвали палеонтологов.

«Оказалось, что это кит Цитатерий, прародитель всех ныне живущих на планете гигантских китов: синего кита, серого кита, гренландского кита, – рассказал директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков. – Это был карликовый кит, который обитал 10 млн лет назад в так называемом Сарматском море. Питался на мелководье водорослями и ракообразными.

Желтый грунт под окаменелыми останками кита – это его органические останки. По всей видимости, кит по какой то причине умер и его тело, опустившись на дно, было практически сразу перекрыто слоем донного грунта, скорее всего, ила. Образовалась благоприятная для консервации среда. Органика, конечно, разложилась, а вот кости постепенно стали подвергаться процессу минерализации, благодаря чему и сохранились до наших дней.

Это была случайная находка, наша экспедиция занимается все же археологией, а не палеонтологией. На некрополе пошли грунтовые античные могилы и начальник экспедиции, сотрудник Крымского института Археологии Павел Гецко приказал начать их зачистку. Так как погребения находились в материковом слое, то в борту одной из них и была замечены эти палеонтологические останки. Теперь мы шутим, что обнаружили могилу античного палеонтолога.

По идее, раскопками на некрополе Кыз-Аул могут заняться теперь палеонтологи. Мы уже сняли самые трудные верхние «культурные» слои на многих его участках и можем спокойно дать работать на них этим специалистам».

Симферополь, Лиана Макоба

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