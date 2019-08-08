В Крыму нашли античное надгробие и доисторическое животное

В Крыму обнаружили античную надгробную плиту с отлично сохранившимся изображением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», находка сделана в Кыз-Аульском некрополе близ села Яковенково (Керченский полуостров).

Напомним, впервые о Кыз-Аульском некрополе заговорили в XIX веке: в августе 1874 года офицеры Гидрографической экспедиции сделали на берегу Кыз-Аула небольшие раскопки и открыли пять каменных гробниц, в которых нашли при остовах глиняные сосуды и лиуифы с пальметками.

Уникальный памятник археологии, известный в научных кругах своими монументальными каменными склепами, постепенно падает в море. Это происходит из-за эрозии береговой линии, спровоцированной морскими течениями в данном районе: например, все погребения, изученные в середине 90-х годов ХХ века, уже находятся под водой. Официальные раскопки некрополя ведут ученые Восточно-Боспорской экспедиции и волонтеры некоммерческого фонда «Археология». В 2016 году они обнаружили средневековый некрополь, а в 2017 плиту с надписями возрастом 1800 лет. В 2018 году одно из самых значимых находок стала своеобразная «братская» могила времен Хазарского каганата.

Текущий сезон тоже оказался «урожайным»: в начале июля был обнаружен неразграбленный античный склеп с воинами. А 7 августа нашли хорошо сохранившуюся часть надгробной плиты с изображением всадника.

Фото фонда «Археология»

Отметим, что в этот же день зафиксировали типичное для некрополя Кыз-Аул погребение с конем.

«Яма для погребения была вырублена в скальном грунте. Покойник находился в вытянутом положении. Конь с поджатыми ногами, – рассказал директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков. – Обычно во время забоя на передние ноги животного накидывается петля и передние конечности резко подсекаются. Затем эта же веревка обматывает и задние ноги. На последнем этапе перерезается горло. Ничего не изменилось с тех далеких пор. Именно в таком положении мы и находим этих жертвенных животных».

Фото фонда «Археология»

Возможно, под найденной плитой находится аналогичное погребение.

А днем ранее были обнаружены окаменевшие останки доисторического животного. А рядом найдено античное детское погребение. «Что это за животное, мы не знаем, судя по всему какой-то доисторический дельфин, – говорит Марков. – Ответ на эту загадку могут дать только палеонтологи. Кстати, если специалистам он интересен, то они могу прибыть к нам в экспедицию и изъять эти кости. Похоже, что останки этого доисторического животного сохранились в первозданном состоянии».

Фото фонда «Археология»

Сезон раскопок в некрополе Кыз-Аул продлится до 25 августа.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.08.19

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