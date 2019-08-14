В Крыму ожидается сильная жара

Крым может побить температурные рекорды.

Как сообщили РИА «Новый День» в Росгидромете, антициклон принес в Крым сухую жару. До выходных осадков не ожидается, а температура воздуха днем может подниматься до +36 градусов. «Такие значения температуры воздуха очень близки к абсолютным максимумам, следовательно, есть вероятность их перекрытия», – сообщили в Гидрометцентре России.

В ведомстве напоминают: для Симферополя рекорд максимальной температуры для 13 августа в остановился на отметке +36,4° – это было в 2017 году, 14 августа +37,4° в 2010 году, 15 августа +36,3° в 2014 году. В крымской столице сегодня и завтра ожидается не менее +34. В Ялте – +33, в Севастополе и Керчи прохладнее – +31.

В ближайшие дни помимо жаркой погоды в центральных, восточных и предгорных районах Крыма ожидается умеренный северо-восточный ветер, который в дневные часы будет усиливаться до 15 м/с. «Важно помнить, что такие условия погоды могут спровоцировать усугубление пожарной опасности в регионе, которая на сегодняшний день имеет 4 класс и считается и без того высокой», – отмечают синоптики.

Температура морской воды в Черном море составляет от +22° (Черномроское) до +25° (Севастополь), в Керченском проливе и Азовском море +25°.

В начале следующей недели в Крыму ожидается небольшое похолодание.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.08.19

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