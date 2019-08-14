До +39 градусов: россиян предупредили об аномальной жаре

Росгидромет предупредил о сильной жаре на черноморских курортах Краснодарского края и в ряде регионов Центрального федерального округа и Поволжья. В большинстве территорий установила высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность, указывают синоптики.

Согласно прогнозу метеорологов, днем 14 и 15 августа в Краснодарском крае воздух местами прогреется до +39 градусов, а на Черноморском побережье – до +37 градусов. В Сочи сегодня и завтра ожидается сильная жара +36…37 градусов. В администрации города-курорта призвали местных жителей и отдыхающих не забывать о мерах предосторожности в связи с приходом аномальной жары: избегать длительного пребывания под открытым солнцем, соблюдать правила противопожарной безопасности, не разводить костры в не предназначенных для этого местах.

Сильная жара сегодня ожидается в Белгородской области, где столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Еще в двух регионах ЦФО – Воронежской и Липецкой области, а также в Поволжье в ближайшие дни воздух прогреется до +34 градусов.

Как сообщал «Новый День», очень жаркая погода ожидается в Крыму, где температура воздуха днем может подниматься до +36 градусов. Сильная жара без дождей на полуострове продержится до выходных.

Жару из субтропических широт в центр и на юг России принес высотный антициклон, перекрывший северные потоки, отмечают в Росгидромете.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.08.19

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