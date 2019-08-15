Самолет, летевший в Крым, совершил жесткую посадку в Подмосковье

В Подмосковье совершил жесткую посадку самолет, летевший в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пассажирский А-321 вылетел сегодня утром из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. Но на взлете столкнулся с птицами. После этого загорелся один из двигателей. Самолет сел прямо в поле. У него подломились все стойки шасси.

На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Несколько человек получили ушибы и ссадины. Госпитализировать никого не пришлось. Пожар быстро потушили.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.08.19

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