В Крыму заявили, что чиновники не хотят решать вопросы захоронения русских солдат

Следственному комитету, похоже, снова придется вмешиваться в процесс захоронения останков русских воинов в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 года назад, в сентябре 2017 года, недалеко от Турецкого вала у Армянска было обнаружено массовое захоронение русских солдат и офицеров.

Ученые пришли к выводу, что это военнослужащие армии князя Василия Долгорукова, занявшего Крым в 1771 году. В захоронении насчитали останки почти 900 человек. Предполагается, что они умерли от чумы, которая в начале 70-х годов XVIII века хозяйничала в Тавриде и Северной Турции.

Сейчас останки хранятся в специализированном помещении. Перезахоронить собираются в мае-июне 2021 года – к 250-летию похода Долгорукова в Крым. Однако крымчане заявляют, что подготовительный процесс затягивается. Об этом они сообщили на странице главы РК Сергея Аксенова в Facebook:

«Задаю вопрос в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 25 марта 2019 года № 307-р «О создании рабочей группы по подготовке и проведению в Республики Крым мероприятий, посвященных 250-летию похода русской армии под командованием В.М. Долгорукова-Крымского». Есть предположение, что глава Армянска уходит и не желает участвовать административно в перезахоронение останков Русской армии 1771 года… Есть же распоряжение главы Республики, разговаривали с ним, говорит: да, на деле НОЛЬ! По слухам, ему некогда .... Взбодрите там товарища, спросите: благодаря кому мы в Крыму живем? Телефоны есть, связь есть ... Русскому географическому обществу очень жаль, что серьезное дело затянуто!»

В администрации Армянска ответили: «Образована республиканская рабочая группа. Вопрос находится на контроле правительства Республики Крым. Решается вопрос по месту захоронения (предполагаемое место не относится к землям муниципального образования, является землей Республики Крым)».

Однако автор вопроса подчеркивает, что сам состоит в этой группе и задает вопрос потому, что администрация Армянска свою часть работы не делает.

Напомним, в начале августа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам затягивания процесса захоронения останков двухсот советских солдат, найденных три года назад в Кировском районе Крыма. После этого вопрос быстро решился.

Возможно, что и в историю с останками войска князя Долгорукова придется вмешиваться правоохранительным органам.

Армянск, Лиана Макоба

Армянск. Другие новости 19.08.19

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