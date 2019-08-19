Передумали: на Украине изменили решение об аресте судна, подозреваемого в сотрудничестве с ЧФ РФ

На Украине арестовали танкер по подозрению в поставках топлива Черноморскому флоту РФ.

Как уже сообщал «Новый День», 10 августа 2019 года прокуратура Автономной Республики Крым, существующей только на бумаге, провела в Херсоне обыски на судне «Мрия», которое заподозрили в контрабанде нефтепродуктов. Прокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать судно, но Херсонский городской суд в удовлетворении требований отказал.

Вердикт был обжалован в апелляционной инстанции. В результате Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым и наложил арест на танкер «Мрия».

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 19.08.19

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