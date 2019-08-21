«Нелепость и великое поражение»: украинские министры накинулись на Зеленского за поведение Запада

Возвращение России в «Большую восьмёрку» свидетельствует о внешнеполитическом провале президента Украины Владимира Зеленского и поражении Киева в борьбе за изоляцию Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляют в украинском кабинете министров.

Напомним, накануне президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон высказались за восстановление России в G8.

По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, такой шаг западных лидеров навстречу Москве свидетельствует о поражении внешней политики Украины из-за пассивности Владимира Зеленского.

«Россию могут вернуть в G8 уже в наступающем году. Вероятно наши партнёры оценивают смену власти на Украине как смену позиции Украины в отношении России. А наша внешняя политика стала пассивной. Возвращение России в G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыма станет великим поражением Украины», – написал Кириленко на своей странице в Twitter.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что всё происходящее – результат нелепых действий украинского президента.

«Если два мировых лидера в унисон заявляют о возможности возвращения России в G7, а у тебя ежедневно погибшие и раненые на востоке, вопрос оккупированной территории не решен – это твое поражение и результат твоих нелепых действий», – написал министр.

«Можно, конечно, пробормотать, как неудобно или «интересно» получилось, но сути это не изменит», – негодует Омелян в Фейсбуке.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.08.19

Арестованные украинские моряки-нарушители могут скоро вернуться на родину. / В Крыму подешевел бензин, но все равно стоит слишком дорого. / В Крыму объединили следственные управления РК и Севастополя. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»