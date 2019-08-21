Трамп и Макрон решили позвать Россию обратно в G8. «Это очень уместно»

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семерки» (G7) в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Данная идея принадлежит президенту Франции, а Трамп поддержал ее, рассказал собеседник телеканала. Предполагается, что тему участия Москвы в саммите 2020 года Трамп обсудит в ближайшие выходные на встрече с лидерами G7 в Биаррице (Франция).

Накануне американский президент заявил, что «определенно поддерживает» возвращение России в «Большую восьмерку» (G8). По его словам, участие Москвы в G8 «было бы очень уместно». Трамп также отметил, что его предшественник Барак Обама добился исключения России из «Большой восьмерки», потому что «Владимир Путин вел более эффективную политику». Обама счел, что российский лидер его переиграл, и поэтому «захотел, чтобы Россию исключили», полагает президент США.

Россию исключили из G8 после воссоединения Крыма с РФ весной 2014 года. Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции перед встречей с французским лидером Эммануэлем Макроном 19 августа заявил, что Москва Россия не ставит себе самоцелью возвращение в G8, так как сейчас такой организации не существует. При этом он отметил, что Россия готова к любым контактам со странами «Большой семерки» и «никогда ни от чего не отказывается».

Макрон после встречи с Путиным написал в своем Facebook на русском языке, что «Россия – очень глубоко европейская страна», и отметил прогресс в отношениях между Москвой и Парижей «по многим политическим или экономическим вопросам». Как сообщал «Новый День», этот пост вызвал бурю негодования на Украине.

Вашингтон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон, Москва. Другие новости 21.08.19

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