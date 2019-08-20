Украинцы набросились на Макрона в Фейсбуке

Пост президента Франции Эмманюэля Макрона в Фейсбуке о Европе от Лиссабона до Владивостока и «глубоко европейской России» вызвал бурю негодования на Украине.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к многочисленным негативным комментариям в СМИ украинских политиков, экспертов и блогеров присоединились антироссийски настроенные пользователи соцсетей.
«У вас Макрон сломался», – негодует на личной странице французского лидера пользовательница из Киева.
«Крым, Донбасс, боинг уже забыли?», – вторит ей украинский националист из Днепра (Днепропетровск).
Большинство «незалежных» пользователей принялись упражняться в остроумии – кому и за сколько «продался» президент Франции.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон написал в своем Facebook пост на русском языке после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, в котором оценил отношения двух стран.
Главы России и Франции накануне провели переговоры в летней резиденции французского лидера на Лазурном берегу.
«Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам», – написал Макрон, отметив, что оба президента «прилагают усилия для развития франко-российских отношений».
Французский президент также выразил надежду, что лидерам двух стран удастся выстроить «архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 20.08.19
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