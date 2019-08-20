«Прогресс налицо»: Макрон по-русски расписал отношения Парижа с «очень европейской» Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрона написал в своем Facebook пост на русском языке после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, в котором оценил отношения двух стран. Главы России и Франции накануне провели переговоры в летней резиденции французского лидера на Лазурном берегу. «Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам», – написал Макрон, отметив, что оба президента «прилагают усилия для развития франко-российских отношений». Французский президент также выразил надежду, что лидерам двух стран удастся выстроить «архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

Макрон при этом назвал Россию «очень глубоко европейской страной». «Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», – подчеркнул он.

Ранее Макрон написал в своем Facebook, что переговоры с Москвой, которые «называют бессмысленными, безрезультатными», нужны для того, чтобы Россия «не была изолирована». Он выразил опасение, что такая ситуация может подтолкнуть Москву на глубокий диалог «с такими вызывающими беспокойство странами, как Китай». Подобное развитие событий «не в интересах» Франции, указал Макрон.

В ходе переговоров, проходивших в закрытом режиме, главы России и Франции обсудили конфликт на юго-востоке Украины, судьбу нормандского формата, ситуацию в Сирии, Иране и Ливии, вопросы коллективной безопасности.

Париж, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Париж, Москва. Другие новости 20.08.19

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