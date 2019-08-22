Подрыв мировой безопасности! Зеленский нажаловался Джонсону на Макрона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон категорически против возвращения России в «Большую восьмёрку».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом поспешили заявить в офисе украинского президента.

В сообщении отмечается, что Владимир Зеленский позвонил британскому премьеру и тот согласился с тем, что воссоздание формата G8 с возвращением туда России невозможно, пока Москва «систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность».

В кабинете Зеленского выразили полное удовлетворение словами Джонсона, который якобы заверил Киев, что такая «чёткая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита G7, который состоится 24-26 августа во Франции» в Биарицце.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обещал поднять на этой же встрече «семёрки» вопрос о возвращении России в G8.

Американский президент заявил, что «определенно поддерживает» возвращение России в «Большую восьмерку». По его словам, участие Москвы в G8 «было бы очень уместно».

Дозвонились ли в Офисе Зеленского до Трампа – не сообщается.

Позже Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Данная идея принадлежит президенту Франции, а Трамп поддержал ее, рассказал собеседник телеканала.

Предполагается, что тему участия Москвы в саммите 2020 года Трамп обсудит в ближайшие выходные на встрече с лидерами G7 в Биаррице.

Между тем, накануне стало известно, что президент Франции обусловил участие Москвы в саммите «конкретными шагами» России по урегулированию конфликта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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