Тёзка Трампа предложил позвать на G7 Украину

Глава Европейского совета Дональд Туск обратится к западным лидерам с предложением пригласить Украину на следующий саммит G7 в США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил накануне встречи лидеров «Большой семёрки» во французском Биарицце сегодня.

По словам Туска, возвращение России в G8, пока преждевременно, так как Россия якобы не выполнила ряд условий, которые перед ней ставили, когда исключали из организации.

«Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7», – заявил бывший премьер-министр Польши.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обзвонил все европейских политиков, до кого смог дозвониться, чтобы они выступили против возвращения России в G8. Среди них оказались глава Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В офисе Зеленского поспешили заявить, что Джонсон выступил категорически против участия России в саммите западных лидеров и якобы заверил Киев, что такая «чёткая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита G7, который состоится 24-26 августа во Франции».

Напомним, ранее американский президент заявил, что «определенно поддерживает» возвращение России в «Большую восьмерку». По его словам, участие Москвы в G8 «было бы очень уместно».

Позже Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Данная идея принадлежит президенту Франции, а Трамп поддержал ее, рассказал собеседник телеканала.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не стремится вернуться в «Большую восьмёрку».

Симферополь, Валентин Карамазов

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