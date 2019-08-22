Кремль: G8 не самоцель – G20 круче

Россия не стремится вернуться в «Большую восьмёрку».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах, вместе с тем, возвращение России в «Семерку», бывшую «Восьмерку», не является самоцелью», – цитирует «RT» Пескова.

Кроме того, пресс-секретарь президента дал понять, что обсуждение серьёзных мировых проблем без участия Индии и Китая непродуктивно.

«В этой связи, конечно, более выигрышно выглядят другие форматы, например «двадцатка», – отметил Песков.

Напомним, ранее американский президент заявил, что «определенно поддерживает» возвращение России в «Большую восьмерку». По его словам, участие Москвы в G8 «было бы очень уместно».

Позже Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в 2020 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Данная идея принадлежит президенту Франции, а Трамп поддержал ее, рассказал собеседник телеканала.

Предполагается, что тему участия Москвы в саммите 2020 года Трамп обсудит в ближайшие выходные на встрече с лидерами G7 в Биаррице.

Между тем, в офисе президента Украины Зеленского поспешили позвонить известному своей антироссийской позицией британскому премьеру Борису Джонсону и пожаловались на Макрона.

Джонсон якобы пообещал не допустить возвращения России в G8.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.08.19

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