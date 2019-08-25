Берлин выступил против возвращения России в G8

Германия оказалась в числе четырёх стран «Большой семёрки», которые высказали возражения против присоединения к ним России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, ссылаясь на свои источники, рассказал на своей странице в Твиттере журналист «Washington Post» Джош Рогин.

По его словам, за то, чтобы снова включить Россию в воссозданную «Большую восьмёрку», выступили Франция, США и Италия.

Против такого шага высказались, Канада, Япония, Великобритания и Германия.

Разговор происходил за ужином в Биарицце.

Джош Рогин также добавил, что, по его мнению, президент Франции Эмманюэль Макрон пытался убедить «тяжеловеса» Дональда Трампа стать лидером продвижения идеи возвращения России в G8.

Италия безоговорочно поддержала идею Макрона.

Напомним, ранее в Кремле дали понять, что Россия не стремится вернуться в «Большую восьмёрку».

«Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах, вместе с тем, возвращение России в «Семерку», бывшую «Восьмерку», не является самоцелью», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, он дал понять, что обсуждение серьёзных мировых проблем без участия Индии и Китая непродуктивно.

«В этой связи, конечно, более выигрышно выглядят другие форматы, например «двадцатка», – отметил пресс-секретарь Путина.

Симферополь, Валентин Карамазов

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