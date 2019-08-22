«Разгромная победа Кремля над Киевом»: Запад окончательно сменил кнут на пряник

Торопливый отказ президента Франции Эмманюэля Макрона от своих слов о приглашении России в «Большую восьмёрку», а также поспешные заявления других западных политиков о преждевременности такого шага – никого в России не должны смущать.

Победа путинской дипломатии состоит в том, что кардинально поменялся сам стратегический подход Запада к отношениям со «строптивой Москвой».

Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил российский политолог Павел Никаноров.

«Приглашение России в G8 является в чистом виде игрой слов в попытке соблазнить Москву вежливым обхождением и подвигнуть её на более активные шаги в минском процессе и по всей геополитической повестке. Совершенно не удивительно, что после своих беспрецедентно комплиментарных заявлений в адрес России, Макрон сразу же оговорился: Москва должна сделать практические шаги в Донбассе.

Главное здесь заключается как раз в том, что это попытка именно «соблазнить», а не в очередной раз «напугать». То есть, цена, которую теперь предлагает Запад платить Москве за «хорошее поведение», это уже не ужесточение санкций и усиление политической изоляции, на чём бесконечно настаивают Киев и его друзья, а отказ или не отказ в награждении Путина разными приятными бонусами, вроде восстановления в ПАСЕ и так далее.

Посмотрите о чём вся повестка дня сейчас? Пускать или не пускать россию обратно в G8. Про усиливать или не усиливать санкции никто и не заикается. В этом и заключается поражение Киева и прочих прибалтов, канадцев и шведов – вместе с наиболее антироссийски настроенными европолитиками.

Конечно, американский конгресс не дремлет, санкции надолго и Крым не признают, но общая ситуация уже кардинально поменялась: Запад в целом и, прежде всего, Старая Европа (Германия, Франция, Италия) и примкнувший к ним из своих соображений Трамп – окончательно устали от войны со строптивой Москвой. Они готовы принять её куда угодно уже только за «урегулирование в Донбассе». А как оно там «урегулируется», в Кремле ещё подумают – торопиться некуда.

Между тем, о Крыме – молчок. Только Зеленский продолжает там как-то трепыхаться, упоминая полуостров. Но его уже никто не слушает. Путина уже не ругают – ему льстят, его уговаривают. Это и есть разгромная победа Кремля над Киевом», – резюмировал эксперт.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.08.19

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