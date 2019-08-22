Зеленскому попеняли на невежество в ответ на «сделку» по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский высказался насчет возможного возвращения России в «Большую восьмерку» (G8). Ранее о желании пригласить Россию на саммит G7 заявляли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. По мнению Зеленского, Москве нет места в этом международном клубе, пока не будет прекращен военный конфликт в Донбассе и Россия не «вернет оккупированный Крым». Об этом Зеленский написал в своем Facebook. Еще одним условием он назвал «освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль».

Украинский президент считает, что спустя пять лет после исключения России из G8 ничего не изменилось – Крым все еще «оккупирован», а Донбасс до сих пор страдает от войны, и поэтому возвращать Москву в организацию будет неправильно. Однако, если Россия выполнит все три вышеуказанных условия, это «будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии», полагает Зеленский.

Россия была исключена из «Большой восьмерки» в марте 2014 года в связи с событиями на Украине. В настоящее время в группу G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Ранее о желании вернуть Москву в «Большую семерку» заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это было бы очень уместно. Об этом же на днях заявил и французский президент Эммануэль Макрон. Впрочем, по его словам, необходимой предпосылкой для возвращения Москвы является разрешение конфликта на Украине на основе минских соглашений. «Возвращение России в G7 без выполнения минских соглашений означало бы слабость со стороны «Группы семи» и стратегической ошибкой», – подчеркнул Макрон, чьи слова приводит AFP.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе совместной пресс-конференции высказались против возвращения России в международный клуб на текущем этапе. По их словам, все зависит от выполнения Москвой минских соглашений, то есть урегулирования конфликта в Донбассе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова Зеленского заявила, что Россия ждет от него «сигналов в реальности», а не в социальных сетях. «Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности», – написала она в своем Facebook.

Кроме того, Захарова уличила Зеленского в дипломатическом невежестве. Она заявила, что главе Украины «подсунули бессмысленный набор букв», указав на «неграмотное» формирование мыслей. «Государство не может «вновь занять свое место в повестке дипломатии», поскольку «дипломатия является средством осуществления внешней политики государств», заявила она. По словам официального представителя российского МИД, Москва участвует в «высокой дипломатии», в которой наивысшей международной площадкой является ООН.

Захарова в завершение пообещала «по-братски периодически консультировать» Зеленского по дипломатическим терминам, пока МИД Украины не укомплектован. Она также отметила, что Зеленский хотел потроллить Россию, «но получилось как всегда».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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