Минкульт РФ намерен разорвать контракты с подрядчиками, работающими в Крыму

Министр культуры РФ Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков строек культурных объектов в Крыму, Москве и Рязани. Заказчиком во всех трех случаях выступает ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», подведомственная Минкульту. А подрядчики – ООО «Рост-Е» и ООО «Корпорация АТТА Групп» принадлежат одному человеку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о срыве сроков строительства фондохранилища и инженерных сетей государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и гостиницы для приглашенных артистов Большого театра.

В частности, В Херсонесе объект стоимостью 380,5 млн рублей должны были сдать еще в мае, но подрядчик (ООО «Рост-Е») в срок не уложился, и текущая готовность объекта – всего 76%.

На музейный центр в Рязани из федерального бюджета выделено более 1,2 млрд рублей, окончание работ планируется в 2020 году, но в Минкульте считают, что темпы производства работ на объекте неудовлетворительные.

Самая плачевная ситуация в Москве: гостиница Большого театра должна быть сдана до конца года, но на сегодняшний день готово лишь 37%. Отметим, что подрядчик, работающий на этом объекте – ООО «Корпорация АТТА Групп» работает и в Крыму: в декабре 2015-го совет министров РК определил компанию исполнителем по восьми контрактам на общую сумму 544 млн рублей. Подрядчик должен был провести проектно-изыскательские и первоочередные противоаварийные работы по сохранению объектов культурного наследия, в том числе Хасанского дворца в Бахчисарае.

Всего оба подрядчика, принадлежащие Александру Ушакову, с 2014 по 2018 год получили госконтрактов на 4,3 млрд рублей, пишет РБК. При этом за последние 5 лет против компании «Рост-Е» было подано 18 исков в арбитражные суды на общую сумму 244 млн рублей. В отношении ООО «Корпорация АТТА Групп» рассматриваются четыре дела на сумму 6,3 млн рублей. Среди истцов – управление Минкультуры по Южному федерального округу и администрация Феодосии. Издание напоминает: весной 2019 года Счетная палата обнародовала результаты проверки, обвинив Минкультуры в некачественной работе с подрядчиками в рамках федеральной адресной программы по сохранению культурно-исторического наследия. По данным аудиторов, на начало 2019 года были сорваны сроки работ в 12 проектах, общий ущерб оценили в 57 млн рублей.

По результатам проверки министерство почти половину сотрудников Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, включая руководителя и главного бухгалтера ФГКУ. В Минкультуры заявили, что обновленная дирекция устранит нарушения и сделает работы более прозрачными. Для этого в дирекции была введена должность заместителя руководителя по аудиту и контролю.

И вот теперь Владимир Мединский просит «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки». До этого, как утверждает источник РБК, ФГКУ неоднократно направляло претензии подрядчику, и сейчас начата проработка вопроса о расторжении госконтрактов.

Москва, Игорь Юров

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