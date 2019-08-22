«Единую Россию» в Крыму обвиняют в предвыборных провокациях

У «Единой России» в Крыму, похоже, все очень плохо: представители партии власти, чтобы помешать конкурентам на выборах, начали прибегать к откровенным провокациям.

«Керченские единоросы попытались сорвать нам встречу с жителями района Аршинцево, – написал в соцсетях житель Керчи Константин Ерманов. – Нас боятся настолько, что прислали 3-х провокаторов. И не простых, а аж целого председателя Единой России Керчи Масюткина и главу городского совета Керчи Гусакова, кто был третий (в белой рубашке), я не знаю, но ушли они вместе. Каково было их удивление, когда жители начали гнать их, хотя мы были не против поговорить с ними о том, что они сделали за 5 лет».

По словам Ерманова, человека в белой рубашке «кричал больше всех и представился офицером спецназа ГРУ», а потом ушел вместе с главой Керченского городского совета Гусаковым. Офицера спецназ ГРУ быстро опознали: это оказался политтехнолог из Новосибирска, работающий с «Единой Россией» в Керчи.

Очевидно, что видео «гастролей политтехнолога-грушника» увидели не только подписчики Ерманов в соцсетях: «До меня дошли слухи, что в штабе керченского «Едра» с самого утра переполох. Им звонит Симферополь и делает оргвыводы. Они в недоумении, как так можно было опростоволоситься», – написал житель Керчи час назад.

Однако, как оказалось, случай этот не единичный.

Крымчане рассказывают, что аналогичные провокации происходят практически на каждой встрече с населением представителей партий ЛДПР и «Родина»: «Могут вызвать полицию, могут позвать провокаторов – и так каждую встречу. По пятам при расклейке агитки идут гопники и срывают все что клеим. Едро и методы честной борьбы не совместимы, позорище!»

А именем общественника Александра Талипова вообще пугают людей: «Якобы, я ненавижу Путина, укропатриот и против России, – рассказал сам Талипов в Facebook. – Следующий шаг – это, наверное, обвинят меня в педофилии, так как я часто выкладываю фото с детьми, на море, на природе. Ведь главное – обвинить за глаза, а потом иди доказывай».

Напомним, согласно данным ВЦИОМ, электоральный рейтинг «Единой России» текущим летом опустился до минимальных значений за последние 13,5 лет по стране вообще и в Крыму в частности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.08.19

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