В Севастополе возмущение незарегистрированных кандидатов пытаются представить нарушением закона

В Севастополе гороизбирком жалуется на давление со стороны незарегистрированных кандидатов. Об этом заявил глава комиссии Сергей Даниленко.

Как уже сообщал «Новый День», на выборах в Законодательное собрание города зарегистрировали всего две непарламентские партии: «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» и «Коммунистическую партию коммунисты России». Еще пятерым организациям – «Зеленые», «Партия «Великое Отечество», «Партия ветеранов», «Партия дела» и «Родина» в участии в предвыборной кампании под разными предлогами отказано.

Даниленко не доволен: все эти избирательные объединения обжаловали действия горизбиркома или в судебной инстанции, или в центральной избирательной комиссии, которые поддержали действия горизбиркома, но незарегистрированные по-прежнему открыто высказывают недовольство. Это глава горизбиркома расценил как давление и даже как нарушение закона.

«Это, вообще, на языке закона называется оказанием давления на избирательную комиссию. И, вообще, это выходит за рамки какой-то политической борьбы, а идёт на грани если не уголовного, то административного законодательства», – заявил Даниленко в эфире местного телеканала и потребовал «успокоить» ситуацию.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 22.08.19

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