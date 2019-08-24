Зеленский не дождался от Путина поздравления с «днём незалежности»

Кремль не стал отправлять в Киев телеграмму с поздравлением президента Украины с «Днём независимости».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили украинские СМИ.

Поздравления в офис украинского президента поступили от лидера Франции, посольства США, королевы Великобритании и британского премьера Джонсона, президента Литвы и главы Белоруссии Александра Лукашенко.

«Сегодня белорусский и украинский народы объединяют братские отношения, духовные корни, стремление жить в согласии, многочисленные совместные проекты», – говорится в поздравлении президента Белоруссии.

Напомним, сегодня Зеленский сравнил крымчан и дончан с несмышлёными детьми, заявив, что Москва отобрала у «Незалежной» Крым и Донбасс и силой заставляет их признать новое родство.

Об этом он сказал на мероприятии, посвящённом 28 годовщине «государственной незалежности».

По мнению Зеленского, народные референдумы о независимости от Украины в Крыму и Донбассе в 2014 году ничего не значат. Россия принудила голосовать подавляющее большинство людей на этих территориях.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.08.19

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