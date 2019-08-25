«Одно слово – шоумен»: Зеленский подменяет историю украинским фольклором

Не все украинские эксперты и блогеры оценили хвастовство президента Владимира Зеленского фейковыми достижениями Украины на вчерашнем праздновании 28 годовщины «дня незалежности» в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Зеленский приписал Украине крещение Руси, основание ООН, запуск первых космических ракет и даже взятие французской крепости Дюнкерк запорожскими казаками в XVII веке.

«Не совсем правильно говорить, что Украине – 28. Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове «Апостол», основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством», – заявил с трибуны украинский президент.

Многие украинские комментаторы, серьёзно относящиеся к реальным историческим фактам, с негодованием и насмешками отреагировали на фантазии президента-шоумена.

Киевский политолог и блогер Константин Бондаренко заявил, что «подменять исторические факты фолк-историей – не комильфо для политиков».

Между тем, простые пользователи не стесняются в выражениях: «Это уже КВН какой-то... Одно слово – шоумен».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.08.19

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