В Крыму продолжают плодить посредников между бюджетом и получателями средств

В Крыму продолжают плодить посредников между бюджетом и конечным получателем средств. Эксперты отмечают: чем длиннее цепочка, тем менее прозрачен процесс расходования средств.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК будет создано специальное автономное учреждение для организацией сноса самостроев. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Евгений Кабанов.
В 20202 году этому учреждению планируется выделить 80 млн рублей и поставить задачу снести 10 объектов – в основном, на ЮБК.
Пока не решено, будет ли новый бюджетополучатель подразделением ГУП «Крымавтодор», либо создадут отдельное предприятие.
Заявляется, что основная задача вновь созданного подразделения – заниматься разработкой документации для сноса и физическим выполнением работ.
Не совсем понятно: если в собственности РК есть необходимая для сноса техника, зачем создавать еще одно подразделение, а не поручить эту работу тем, у кого техника состоит на балансе – тому же «Крымавтодору», например.
Если же ни техники, ни специалистов нет, тогда в любом случае придется нанимать подрядчиков. В любом случае, после создания предприятия цепочка между бюджетом и конкретным исполнителем работ удлинится.
Отметим, что в РК вообще любят подобных посредников.
Например, администрация города Саки во главе с Андреем Ивкиным, недавно ушедшим в отставку, несколько лет назад учредили МКУ «Сакиинвестпроект», занимающее муниципальными и госконтрактами. Если в других регионах администрация муниципалитета сама объявляет конкурсы и по их итогам подписывает контракты с победителями, в Саки этим занимается МКУ.
Например, процедура заключения контракта на строительно-монтажные работы при реконструкции глубоководного выпуска канализационных очистных сооружений выглядела следующим образом: Совет министров РК выделил на проект более 1 млрд рублей и поручил министерству конкурентной политики провести конкурс, министерство делегировало свои полномочия МКУ «Сакиинвестпроект» и уже это учреждение заключило контракт с ООО «ДГ Развитие», которое тоже оказалось посредником – в ООО работает всего 5 человек.
В результате, на сегодняшний день, согласно базе госконтрактов, подписан всего один акт на 8 млн рублей, то есть выполнено и оплачено менее 10% контракта, хотя все работы должны быть завершены к 1 октября.
Еще один миллиардный контракт – на строительство ливневой канализации все тоже МКУ «Сакиинвестпроект» заключило с ООО «УК «Биотехпрогресс» – тем самым, что потеряло 2 млрд рублей в Севастополе.
Теперь и ООО «УК «Биотехпрогресс», и ООО «ДГ Развитие», и Ивкиным занимается ФСБ.
Между тем, эксперты отмечают, что на содержание «учреждений» подобных «предприятию по сносу или МКУ «Сакиинвестпроект», расходуется от 10%, выделяемых на реализуемые ими проекты.
Симферополь, Лиана Макоба
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