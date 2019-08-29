В Крыму кандидат в депутаты наехал на члена избиркома – в буквальном смысле

В преддверии выборов политическая борьба в Крыму приобрела причудливые формы. Во дворе здания городской администрации Феодосии на члена территориальной избирательной комиссии Павла Сахновского наехал кандидат в депутаты в местный горсовет Александр Князев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наехал в буквальном смысле – находясь за рулем своего автомобиля.

Сахновский работает в МУП «Ранок» (по-украински «Утро»). Учредитель – горадминистрация – в связи с грядущей реорганизацией предприятия пытается уволить с занимаемых должностей нескольких сотрудников, в том числе – замдиректора Сахновского, который, считая увольнение незаконным, обратился в прокуратуру и суд. При этом Сахновский на протяжении пяти лет работает в территориальной избирательной комиссии и участвует в организации выборов всех уровней.

Кандидат в депутаты местного совета Александр Князев является советником главы горадминимтрации. По работе мужчины ранее не сталкивались.

Городской Портал Kafanews, ссылаясь на слова пострадавшего, описывает ситуацию так:

войдя пешим ходом во двор администрации, Сахновский увидел там Князева и услышал от него в свой адрес обвинения: якобы Сахновский распространяет по городу сведения о том, что Князев состоит в какой-то организованной преступной группе.

«Тут уже я не мог не отреагировать и подошел к Князеву с намерением разобраться в сложившейся ситуации. В свое время я работал в исполкоме, сейчас работаю в избирательной комиссии, меня знают в городе, поэтому, вполне естественно, мой имидж и авторитет могут пострадать. Тогда я еще не знал, что может пострадать и мое здоровье», – рассказывает Сахновский.

Посчитав неприятный разговор оконченным, он развернулся и пошел, как и намеревался, в теризбирком: «Слышу – завелся мотор, а затем и звуки приближающего за моей спиной автомобиля. Тропинка узкая. Как водитель должен поступить? Пропустить пешехода, у которого в этом случае приоритет в движении. Я развернулся лицом к нему, но автомобиль, как ехал, так и продолжал ехать на меня до тех пор, пока не прижал мою ногу. Пытаясь его остановить, я положил руку на капот и спросил: «Ты что делаешь? Ты что, задавить меня хочешь?». Потом полиция зафиксировала эти мои отпечатки на пыльном капоте, как еще одно доказательство факта случившегося. В тот момент я принял решение, что никуда не уйду и вызову правоохранительные органы» , – рассказал член теризбиркома.

«Я подал соответствующее заявление в феодосийскую прокуратуру о воспрепятствовании работы члена территориальной избирательной комиссии, совмещенное с причинением насильственных действий. Я считаю, что Князев преднамеренно совершил попытку причинения вреда моему здоровью», ­ – сообщил Сахнеовский.

И пообещал, что использует все законные методы для снятия кандидатуры Князева с избирательной гонки и привлечения его к ответственности.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.08.19

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