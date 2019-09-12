Уникальный исторический памятник в Крыму, похоже, приговорили к смерти

В Феодосии начался новый акт драмы, главной героиней которой является башня Константина. Для уникального исторического памятника этот акт может стать последним.

Как уже сообщал «Новый День», над башней, построенной в 1338 году, нависла угроза уничтожения: летом 2016-го года часть древней кладки обвалилась, следующей весной процесс разрушения ускорился.

Тогда были проведены спешные противоаварийные работы: башню укрепили подпорками, зацементировали кладку слабым цементным раствором, чтобы приостановить дальнейшее обрушение, и огородили территорию вокруг культурного объекта железным забором. На эти цели из городского бюджета было потрачено около 370 тысяч рублей (первоначально предусматривалось 700 тысяч рублей, однако подрядчик предоставил план «ремонта», который стоил вдвое дешевле). Тогдашний градоначальник Сергей Фомич обещал до конца 2018 года подготовить проект полноценного ремонта башни, а саму реставрацию провести в 2019-20 годах – раньше появления денег на эти цели в бюджете не ждали.

Власть в городе сменилась, разговоры о судьбе памятника стихли. В этом году о нем вспомнили, когда заметили, что из стены бастиона у башни Константина пропали пушечные ядра. Теперь феодосийцы опять возмущены: у самого забора, огораживающего полуразрушенную достопримечательность, возвели трансформаторную будку.

Вот реакция на этот факт в соцсетях: «подстанция, для электроснабжения здания строящегося напротив! Прокладка кабелей будет проведена через дорожное покрытие. ВСЕ ЭТИ РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ В 200-метровой ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА!!!». Высказывают предположение: «Надо писать, развалят же до основания и ларек на этом месте поставят, как они это умеют».

Горожане ссылаются на федеральный закон об охране культурного наследия 73-ФЗ: «БАШНЮ СНЕСЛО??? По-другому не могу дать оценку действиям городских властей Феодосии!!! Вы что творите??? БАШНЯ КОНСТАНТИНА и так уже который год за забором – с глаз долой, из сердца вон! ВОН из города и власти, ВЫ, ничего и никого не видящие, ничем и никем не дорожащие! ПОЗОР!!! И преступление! Прямое нарушение!!!».

Общественник Александр Талипов опасается: «…Башня и так на ладан дышит, а в её, судя по всему, охраной зоне устанавливают объект, который своими вибрациями уничтожит башню».

Обсуждая проблему, все дружно ругают городскую власть и обращают внимание прокуратуры на творящиеся безобразия.

Подстанцию установила краснодарская компания «Телеком-Монтаж-Юг». Она и ранее выигрывала тендеры, которые объявлял Мортранс для «Портов Крыма». Судя по информационному щиту, строительные работы, которые идут вблизи башни Константина, планируется закончить 5 декабря текущего года.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.09.19

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