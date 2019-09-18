Беглый крымчанин угрожает взорвать мост через Днепр в Киеве – СМИ

В Киеве проходит полицейская спецоперация по обезвреживанию злоумышленника, который остановил автомобиль на мосту Метро через Днепр и угрожает устроить взрыв.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинскую столицу сковали огромные пробки.

«Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту», – заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Между тем, по сообщениям украинских СМИ, педполагаемым террористом является 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько, вероятно воевавший в АТО против Донбасса. Мужчина одет в камуфляж и обмотан украинским флагом.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.09.19

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