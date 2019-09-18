Мост через Днепр в Киеве заминировал уроженец крымского Фороса

Мужчина, заминировавший мост Метро в Киеве, является военнослужащим Вооружённых сил Украины.

Уроженец крымского Фороса Алексей Николаевич Белько состоит на контрактной службе и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах, под Киевом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на замглавы МВД Антона Геращенко сообщает украинское издание «Страна.УА».

По словам Геращенко, ранее Белько уже привлекался к дисциплинарной ответственности и даже отсидел несколько дней на гауптвахте.

Между тем, один из подозреваемых в убийстве известного киевского писателя Олеся Бузины украинский националист Андрей Медведько уже заявил, что поддержит Алексея Белько, если его акция является протестом против мирного урегулирования в Донбассе.

«Если блокировка моста Метро окажется отчаянной акцией против примиренчества – я ее поддержу», – написал в Фейсбуке Медведько.

«Подорвать мост – плохая идея, но мир (в Донбассе) – лишь после победы», – добавил националист.



Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.09.19

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