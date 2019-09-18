В Киеве задержали крымчанина, угрожавшего взрывом

В Киеве задержали крымчанина, угрожавшего взорвать мост Метро.

Напомним, сегодня в 17:35 по местному времени в украинской столице был введен оперативный план: неизвестный мужчина на автомобиле перекрыл мост Метро и угрожает взрывом.

Позже стало известно, что движение заблокировал Алексей Белько, уроженец Фороса и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.

Белько требовал «прекратить капитуляцию на Донбассе». Примерно в 19:30 его задержал спецназ.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.09.19

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