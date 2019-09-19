Жители Крыма требуют вернуть прямые выборы мэров

Крымчане требуют права самим выбирать глав муниципалитетов. Существующая система их не устраивает: назначенным руководителям городов и районов предъявляется масса претензий.

Как уже сообщал «Новый День», 18 сентября все главы крымских муниципалитетов написали заявления о сложении полномочий.

«Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. В скором времени вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов», – заявил вчера крымский премьер, надеющийся продлить свои полномочия Сегодня Сергей Аксенов более детально объяснило, почему отправил в отставку всех глав администраций.

«Решение продиктовано необходимостью полной перезагрузки всех органов власти. Новая пятилетка должна кардинально изменить уровень и качество жизни крымчан», – заявил глава Крыма.

И тут же сообщил: «Большинство глав имеют все шансы успешно сдать этот экзамен и продолжить работу в единой команде».

Как чиновники, которые за предыдущие годы не смогли навести в своих городах и районах элементарный порядок (их беспомощность подтверждается нескончаемым потоком жалоб в сфере ЖКХ, и даже вопросы установки урн приходится решать главе республики), смогут кардиальной изменить ситуацию и что в этом случае понимается под полной перезагрузкой, Аксенов не пояснил.

Между тем, многие крымчане недовольны администрацией своих муниципалитетов:

«Когда будет порядок в Партените?»

«В Керчи за два года, при таком колоссальном вливании денежных средств, город превратился в полное убожество. Верхи живут своей жизнью – город и его жители своей. От мэра одни отписки и обещания, а за это время все рушится, зарастает... Ни один объект не доведён до конца, – пишут горожане на странице Аксенова в Facebook. – Район Арщинцево в таком состоянии, будто бы вчера у нас закончились военные действия. И при этом всем на все наплевать».

«Отправьте уже Огневу куда-то... Посмотрите «Черный список Алушты» в ВК... Местная администрация не слышит жителей города от слова «совсем»...»

«В Евпатории катастрофическая ситуация, категорически нельзя оставлять прежний состав администрации. К сожалению, не оправдывают доверие горожан особенно в распорядительно-земельной сфере».

Некоторые отмечают: мэрии меняются, а остальные чиновники сидят на своих местах десятилетиями и ничего не делают, игнорируя и обращения граждан, и распоряжения градоначальников. По мнению жителей Симферополя именно такая ситуация складывается в крымской столице.

В общения Аксенова верят далеко не все, люди опасаются, что большинство мэров останется на своих местах:

«Какие перемены? Вся верхушка прежняя осталась…»

«Обычная процедура... После 20 сентября напишут заявление на те же должности…»

«Хороших и честных во власть не допустят – мешать будут…»

«По родственным связям избирают – да и всё!»

«Они ещё и какие-то сети-фильтры ставят на пути независимых кандидатов. Порядочному человеку пройти эти фильтры также сложно, как верблюду через игольное ушко».

Люди требуют прямых выборов мэров:

«Выбирать главу города, поселка должны местные жители, а так это опять будет междусобойчик!»

«Даже глав Советов должны выбирать люди! А не избранные депутаты!»

«Раньше так и было. Какие такие обстоятельства лишили народ права выбирать непосредственно своих глав?!»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.09.19

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