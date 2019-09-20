«Попадают в зону сожжения»: астрологи и крымчане предсказали исход выборов главы Крыма

Сегодня новоизбранный Госсовет Крыма решит, кто будет возглавлять республику в течение ближайших 5 лет.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин 10 сентября внес на рассмотрение депутатов три кандидатуры: Сергея Аксенова, который руководит республикой с октября 2014 года, депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и главу крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.

На официальном уровне пытаются сохранить видимость интриги, хотя экс-спикер Госсовета Владимир Константинов, намеревающийся сохранить за собой этот пост, в тот же день «предсказал» исход голосования.

Сегодня «Комсомольская правда» опубликовала предсказания астролога: «Сергей Аксенов обозначен на карте планетой-управителем 10 куспида – Венерой. Десятый дом обозначает королевскую власть, президента, премьер-министра, правительство и начальство в целом. Сложно представить лучшее положение Венеры, чем есть сейчас, – цитирует издание астролога Ольгу Измайлову. – Другие кандидаты обозначены Марсом, у которого нет никаких преимуществ по сравнению с Венерой. Кроме того, Марс находится на расстоянии чуть менее 6 градусов от Солнца, попадая в так называемую зону сожжения. Плюс, на куспиде 4-го дома кандидатов расположена точка отставки и увольнения. Учитывая все астрологические указания, которые мне удалось отследить в представленной хорарной карте, Сергей Аксенов будет переизбран главой республики Крым на второй срок при поддержке большинства избирателей».

«Мне, честно говоря, всё ясно, довольно точное научное обоснование», – прокомментировал публикацию крымский общественник Александр Талипов.

«Вообще-то, большей части крымчан все было ясно и до выборов. Именно поэтому те, кому все было ясно, на выборы и не пошли», – подхватили обсуждение крымчане.

«Для того, чтоб понять, что он одержит победу, не надо быть астрологом и писать про 10 дом Венеры и Марса. Я вам точно говорю: будет он. Все решено «там», а «там» – это куда надёжнее чем Марс с Венерой».

Некоторые предлагают распространить практику привлечения астрологов на весь Крым и использовать другие нестандартные методы решения вопросов:

«Надо этот научный подход использовать при выборе глав администраций».

«Еще бы в Госсовет кофейную гущу завезли – для пущей точности…»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.09.19

В Крыму на территории престижной гостинцы лошадь покалечила ребенка. / Захарова предложила Киеву опасаться распада Украины. / Жители Крыма требуют вернуть прямые выборы мэров. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»