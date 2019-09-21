Украинская полиция готова штурмом освободить российский уголь

Полиция Львовской области, где на станции Сосновка националисты заблокировали вагоны с российским углём, сделала последнее предупреждение правонарушителям.

Украинские радикалы требуют от местного углеперерабатывающего предприятия отказаться от закупок сырья у «агрессора» и уже около двух недель не дают разгружать вагоны, блокируя железнодорожные пути.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», правооохранители возбудили уголовное дело только сегодня, однако настроены решительно.

«Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить беззаконные дела. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры принуждения», – заявил начальник коммуникации полиции Львовской области.

Радикалов возглавляет известный украинский неонацист и участник АТО Семен Семенченко.

Руководство предприятия жалуется, что блокада поставок сырья не только наносит существенный финансовый ущерб, но и грозит полной остановкой производства.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.09.19

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