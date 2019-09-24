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Вторник, 24 сентября 2019, 17:59 мск

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Власти Львова преследуют начальника полиции, отдавшего приказ разблокировать российский уголь

Фото: скрин видео очевидца с места происшествия

Львовский областной совет потребовал от МВД и генпрокуратуры Украины провести служебное расследование «по факту избиения» националистов, заблокировавших вагоны с российским углём.

Кроме того, депутаты настаивают на отстранении от служебных обязанностей начальника полиции Львовской области Василия Виконского на время проведения следствия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за решение проголосовали 64 из 84 депутатов. Возглавляет облсовет член партии Петра Порошенко.

«Мы, депутаты Львовского областного совета, осуждаем действия сотрудников правоохранительных органов и обращаемся с требованием немедленно провести служебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных структур, установить виновных и привлечь их к ответственности, а также, на время расследования отстранить от занимаемой должности начальника полиции Львовской области Василия Виконского», – говорится в документе.

Ранее до 50 членов украинских неонацистских группировок ворвались на аппаратное совещание администрации Львовской области, потребовав уволить и предать суду Виконского, руководившего разгоном правонарушителей.

Напомним, в минувшую субботу во Львовской области, где на станции Сосновка националисты заблокировали вагоны с российским углём, полиция пошла на штурм и задержала 28 правонарушителей.

При этом пострадали восемь полицейских. Один из них в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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