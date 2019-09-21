Во время освобождения российского угля пострадали восемь украинских полицейских

Во Львовской области, где на станции Сосновка националисты заблокировали вагоны с российским углём, полиция пошла на штурм и задержала 28 правонарушителей.

При этом пострадали восемь полицейских. Один из них в тяжёлом состоянии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

«Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу», – сообщает пресс-служба правоохранителей.

Вместе с рядовыми радикалами задержан их главарь – известный украинский неонацист и участник АТО Семен Семенченко.

Напомним, националисты требовали от местного углеперерабатывающего предприятия отказаться от закупок сырья у «агрессора» и две недели не давали разгружать вагоны, блокируя железнодорожные пути.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 279 Уголовного кодекса Украины («Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия»).

Радикалам грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Кроме того, полиция выясняет, кто наносил правоохранителям телесные повреждения. Им грозит более суровое наказание.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.09.19

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