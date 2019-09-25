Железную дорогу на Крымском мосту задумали электрифицировать

Железную дорогу на Крымском мосту построили с расчетом на дальнейшую электрификацию. Об этом сообщил Кайрат Турсунбеков, начальник ФКУ «Упрдор «Тамань», которое является заказчиком строительства моста.

По его словам, в случае принятия такого решения ничего переделывать не придется, нужно будет лишь поставить опоры и протянуть контактную сеть. Он пояснил, что при строительстве «были предусмотрены закладные места для дальнейшей электрификации» – на них могут быть смонтированы опоры контактной сети, передает ТАСС. Турсунбеков также отметил, что пока по мосту через Керченский пролив будут ходить только дизельные тепловозы.

Как сообщал «Новый День», в середине июля на Крымском мосту была завершена укладка железнодорожных путей, а в сентябре на мосту начали устанавливать системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Напомним, первые пассажирские поезда по Крымскому мосту планируют пустить в декабре в Москву и Санкт-Петербург. Массовое движение по железнодорожной части начнется будущей весной.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 25.09.19

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