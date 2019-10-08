Феодосийцы не хотят делиться лечебными озерами с туристами

Жители Феодосии в очередной раз продемонстрировали преданность своему городу и сплоченность в достижении своих целей. Прокуратура по заявлениям местных жителей провела проверку исполнения законодательства об охране природы, и теперь суд обязал горадминистрацию рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории местного значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в свое время феодосийцы не допустили высадки в городе солдат НАТО, которые планировали совместные с Украиной учения на территории Крыма. Потом местные казаки возглавили протес против строительства арабским инвестором зернового терминала. В прошлом году протесты горожан заставили правительство Крыма пообещать, что в феодосийском порту не будет перегружаться цемент.

Теперь речь идет о территории, примыкающей к озерам Аджиголь и Кучук-Аджиголь («аджиголь» по-тюркски «горькое озеро», «кучук» – «малый»).

В 2015 году инвесторы из Тюмени презентовали проект строительства нового микрорайона Межозерье. Общая площадь участка, который предполагалось освоить, составляет 120 га.

Надо сказать, и экологи, и крымчане давно обеспокоены состоянием этих соленых озер, содержащих лечебные грязи. В последние годы владельцы соседних мини-отелей и кафе без стеснения сбрасывают туда неочищенные стоки своих хозяйств. Поэтому инвестор – тюменское ООО «Партнер курорт групп – запаслось заключением гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции (Саки) о том, что грязи в озерах уже потеряли лечебные свойства. Однако, признали специалисты, озера можно оздоровить за несколько лет, и тогда в лечебных целях можно будет использовать их рапу.

Геннадий Разницын, гендиректор компании-застройщика, обещал вложить в проект 22 млрд руб, инвестпроект был объявлен крупнейшим из заявленных в Крыму.

В 2018 году, когда администрации Феодосии уже были переданы проекты планировки и межевания территории, уже шла подготовка к проведению публичных слушаний, выявились некоторые странности.

На Публичной кадастровой карте России появились границы земельных участков, размещенные на самом озере Кучук-Аджиголь. Вода и потенциально лечебная грязь превратились в земельные участки с целевым назначением «гостиничное обслуживание», «религиозное использование», «спортивный объект».

Недоумевающие общественники направили обращения в прокуратуру Крыма, которая поручила прокуратуре города Феодосии провести проверку указанных фактов. В итоге были выявлены нарушения земельного законодательства: водные объекты были указаны как земли коммерческой застройки, было вынесено предписание об устранении указанных нарушений.

Постановление горадминистрации об утверждении проекта планировки и межевания территории с целью реализации инвестиционного проекта по созданию туристско- рекреационного комплекса «Межозерье» было отменено.

Впрочем, и сегодня на Публичной кадастровой карте на середине Аджиголя обозначен, например, участок 90:24:060101:7632 площадью более 31 тыс кв м, предназначенный для гостиничного обслуживания.

Возможно, поэтому горожане решили подстраховаться и зашли еще и с другой стороны: надо защитить птиц и редкую флору. Ведь на территории береговой полосы Феодосийского залива Черного моря и на прибрежных участках соленых озер Аджиголь и Кучук-Аджиголь произрастают растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Крым, Красную книгу Черного моря, Европейский красный список. Поэтому горожане требуют закрепить за этой территорией статус особо охраняемой природной территории.

Суд исковые требования неравнодушных к горькой доле Аджиголя, удовлетворил, и обязал горадминистрацию Феодосии в шестимесячный срок устранить нарушения, присвоив межозерью особый статус.

Кстати, на сайте минэкономразвитмя Крыма размещен реестр инвестиционных проектов, реализуемых в РК. Строительства микрорайона «Межозерье» в нем нет, но «Создание транспорно-технической схемы перегрузки и хранения цемента» в морском порту по-прежнему числится – под номером 100.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.10.19

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