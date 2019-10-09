«То ли не Россия?» В Крыму российское ТВ работает плохо, зато вещает украинское радио

Жители Крыма жалуются на плохую связь: в некоторых местах российское ТВ, особенно после перехода на «цифру», почти не работает, зато вещает украинское радио.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне Минсвязи РК опубликовало список населенных пунктов, где не будет цифрового телевещания. Всего в списке 84 поселения, большинство их которых находятся в Белогорском (28) и Бахчисарайском (18) районах. Не смогут перейти на цифру в ряде сел Джанкойского, Кировского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского районов, а также в некоторых поселках Алушты, Судака и Ялты.

Проблему объяснили тем, что из-за особенностей рельефа населенные пункты не подпадают в зону покрытия.

Крымчане это объяснение раскритиковали: «Земля оказалась не плоской. Вот в чем проблема», – пишут в соцсетях. «Как вы понимаете тезис об «особенностях рельефа»? Ну, ладно – ЮБК. А какие особенности в 9 населённых пунктах Ленинского района?»

Не вдохновились жители Крыма и предложением чиновников устанавливать спутниковые антенны, там, где невозможно перейти на цифровой формат: «Пусть министр сам на крышу лезет постоянно сбивающиеся каналы от ветров и прочего настраивать людям, опыт уже есть по прыжкам с высоты. А то как-то не все мастера хотят на крыши лазить, да и по российским законам нельзя спутниковые на кровлях многоэтажек ставить, скоро, наверное, возьмутся за это власти. А на стены вешать, орехи пилить и прочие деревья – тоже запрещено. И целая волокита. Вывод печальный.

А министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на официальном сайте вещает:

«Переход на цифровое вещание Последнее обновление: 1 октября 2019 В январе 2019 года в России будет полностью реализован уникальный проект – единое цифровое информационное пространство, обеспечивающее доступность для всего населения».

Вот теперь думаю: 84 населенных пункта Крыма – кто? То ль не население, то ль не Россия?»

Впрочем, жители полуострова сообщают: в городах, селах и поселках, попавших в зону покрытия цифровым вещанием, тоже радоваться нечему.

«В Коктебеле и в селе Наниково (рядом) отвратительная связь: радио почти не работает и очень плохо цифровое ТВ… Видимо, Кара-Даг мешает Полонскому все отрегулировать…»

«В степных районах Крыма не то что цифры нет – там вообще связи нет. И никаких препятствий в виде гор. Зато украинское радио там работает».

Симферополь, Октябрь, Лиана Макоба

Симферополь, Октябрь. Другие новости 09.10.19

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