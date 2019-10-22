Крымчан не торопятся подключить к цифровому вещанию

Каждая пятая заявка на подключение к цифровому телевещанию в Крыму остается невыполненной.

Как сообщили РИА «Новый День» в Мининформе РК, исполнительская дисциплина в муниципалитетах составляет 79%.

Например, только 21 октября на круглосуточную «горячую линию» поступило 233 звонка, в основном касающихся ожидания прихода волонтеров. При этом в ряде регионов волонтеры вообще не выходили на участки. В частности, в Симферополе исполнения заявок ожидают 157 человек.

На 100% отработаны заявки по подключению цифрового ТВ только в Армянке, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Первомайском, Советском и Черноморском районах.

С 21 октября начался демонтаж оборудования, обеспечивающего аналоговое вещание. До конца текущего года в аналоговом режиме продолжат вещать телеканалы «Первый Крымский», «Крым 24» АНО «Телерадиокомпания «Крым», «Миллет» АНО «Общественная крымско-татарская телерадиокомпания».

Напомним, часть территорий Крыма вообще не попала в зону цифрового вещания, и теперь жители жалуются на то, что вынуждены круглосуточно слушать только украинское или турецкое радио.

Симферополь, Лиана Макоба

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