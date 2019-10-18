Жители «нецифрового Крыма» возмущены тем, что их обрекли слушать турецкое радио

Жители Крыма, не попавшие в зону цифрового телевидения, чувствуют себя обманутыми и обиженными.

Как уже сообщал «Новый День», накануне полного отключения аналогового ТВ минсвязи РК опубликовало список населенных пунктов, где не будет цифрового телевещания. Всего в списке оказались 84 поселения, большинство их которых находятся в Белогорском (28) и Бахчисарайском (18) районах. Не смогут перейти на цифру в ряде сел Джанкойского, Кировского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского районов, а также в некоторых поселках Алушты, Судака и Ялты.

Проблему объяснили тем, что из-за особенностей рельефа населенные пункты не попадают в зону покрытия. Жители этих поселений возмущены: они своем «неудачном месторасположении» узнали только из СМИ, опубликовавших сообщение министерства. А до этого их долго убеждали: купите цифровую приставку – и проблем не будет.

«Вся пресса твердила: закупитесь приставками по 1000 рублей. Люди доверчивые, послушные закупились. За 6 дней до отключения аналогового ТВ выходит сообщения со списком 84 населенных пунктов, которые не входят в зону действия сигнала. И пока еще люди не осознали всю фигню, которая их ждет, 14 октября Зырянов (Сергей Зырянов, министр внутренней политики, информации и связи РК – прим. НД) с гордостью тушит аналоговое ТВ, а у людей высвечивается табличка о переходе на цифровое ТВ. Только вот десятки тысяч людей, у которых нет сигнала, могут приставками этими подтереться, – цитирует telegram-канал «Крымская П» жителей села Тополевка Белогорского района. – Горячая линия по подключению «цифры» отвечает: у вас нет сигнала, когда будет – неизвестно. И заявляет – купите спутниковое ТВ.

Масса населения не имеет теперь возможность даже посмотреть новости про то, как Зырянов прыгает с парашютом и про прорыв минсвязи Крыма в цифровой контур страны. Мало того, что связи нормальной 5 лет нет, так теперь и телевизор не посмотреть. Спасаемся стареньким транзистором. Но там тоже одни турецкие песни. Обидно…»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.10.19

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