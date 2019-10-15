Распустить ДНР и ЛНР – Киев выдвинул очередное условие по Минским соглашениям

Украина не будет выполнять политическую часть Минских соглашений (проведение выборов и особый статус для Донбасса), пока существуют Донецкая и Луганская народные республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написала пресс-секретарь представителя Украины в минской контактной группе Леонида Кучмы – Дарья Олифер.

К слову, ДНР и ЛНР являются одной из официальных сторон Минских соглашений, что подтверждено ОБСЕ.

Кроме ликвидации ЛДНР, по словам Олифер, Киев требует полного «прекращения огня», обеспечения мониторинга ОБСЕ на всей неподконтрольной территории, допуска ЦИК Украины во все избиркомы, разведения сил и средств по всей линии фронта и передачи Киеву контроля над границей между Россией и народными республиками.

На заявление Олифер уже отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.

«Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу?» – написал Пушков в своём Твиттере и добавил, что очередные выдвинутые Киевом заведомо неприемлемые условия являются лишь «попыткой выиграть время».

Напомним, недавно глава МИД Украины заявил в Люксембурге, что Киев пока не может справиться с сопротивлением урегулированию конфликта в Донбассе внутри страны.

Поэтому, по его мнению, необходимо требовать ещё больше уступок от Москвы, усиливая на неё санкционное давление.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.19

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