В Донбассе предложили демонтировать Украину в ответ на требование распустить ЛДНР

Минские соглашения не могут быть выполнены нынешним украинским режимом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, в ответ на выдвинутое вчера требование Киева ликвидировать ДНР и ЛНР в качестве условия для выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения и добиваться мира. Вместо этого она юлит и изворачивается. А количество обстрелов растет. Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности», – заявил глава ДНР.

«Необходимо заново учредить новую, по-настоящему незалежную Украину. Сделать это нужно свободным решением всех ее территорий. И признать при этом право регионов не входить в новое государство. Это будет честно.

И с этой честной Украиной, которая придет на смену сегодняшней лживой власти, можно будет договориться о выполнении минского Комплекса мер», – заключил Пушилин и добавил, что «украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года», и, кроме того, – «продолжает управляться извне».

Напомним, накануне официальный Киев заявил, что Украина не будет выполнять политическую часть Минских соглашений (проведение выборов и особый статус для Донбасса), пока существуют Донецкая и Луганская народные республики.

Как сообщал «Новый День», недавно глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в Люксембурге, что Киев пока не может справиться с сопротивлением урегулированию конфликта в Донбассе внутри страны.

Поэтому, по его мнению, необходимо требовать ещё больше уступок от Москвы, усиливая на неё санкционное давление.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.10.19

Украина ввела пункты о Крыме и России в национальный отбор на Евровидение. / В МВД Крыма ищут «крота», сотрудничающего с украинскими экстремистами. / В Крыму открыли новый вид насекомых. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»