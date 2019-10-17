Россия проигнорировала требование Киева ликвидировать ДНР и ЛНР

Заявление пресс-секретаря представителя украинского президента на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы о роспуске Луганской и Донецкой народных республик не является поводом для официальной реакции Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила специальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, реагировать на каждое заявление из Киева «дело неблагодарное». Москва будет ориентироваться только на позицию украинского президента и главы МИД «Незалежной» в вопросе Минских соглашений.

«Реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти, – дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату», – цитирует Захарову ТАСС.

Вместе с тем, она добавила, что различные противоречивые сигналы от представителей украинской власти лишь усложняют реализацию Минских соглашений.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин предложил демонтировать Украину в ответ на требование распустить ЛДНР.

Как сообщал «Новый День» накануне пресс-секретарь Леонида Кучмы от лица официального Киева заявила, что Украина не будет выполнять политическую часть Минских соглашений (проведение выборов и особый статус для Донбасса), пока существуют Донецкая и Луганская народные республики.

Симферополь, Валентин Карамазов

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