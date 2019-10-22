Севастопольские «единороссы» пытаются ослабить позиции «чаловцев» в городском парламенте

В Севастополе продолжается спор за мандат депутата Законодательного собрания по мажоритарному округу №3.

Как уже сообщал «Новый День», отменить результаты выборов по данному округу пытались еще в ходе голосования. 8 сентября в суд поступил иск о немедленном исполнении решения Севастопольского городского суда об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Ольги Дроновой – лидера общественной организации «Наш Севастополь».

Этому предшествовал скандал с фальсификацией подписных листов общественницы, снятием ее с выборов, восстановлением, новым снятием и апелляцией в Верховный суд РФ.

Иск в день голосования подала безработная представительница «Единой России» Евгения Соболевская. Ее расценивали как технического кандидата – официально партия власти по данному округу поддерживала Инну Гончарову. Если бы иск удовлетворили, то результаты голосования по округу №3 были бы отменены. Но суд Соболевской отказал.

Сама она набрала 163 голоса – менее 1,3% от пришедших на выборы и менее 0,5% от списочного состава избирателей. Это худший результат по округу. Дронова заняла третье место и тоже лишилась надежды на мандат. Казалось бы, вопрос исчерпан.

Однако Соболевская не успокоилась и через месяц после голосования подала очередной иск в Гагаринский районный суд с требованием признать результаты выборов на одномандатном мажоритарном округе №3 недействительными. Основание все то же – в бюллетень была внесена самовыдвиженец Ольга Дронова.

На самом деле проблема не в общественнице, которую правдами и неправдами пытались снять с выборов, а в том, что «Единая Россия» по этому округу проиграла.

«Это классическая схема, проработанная уже очень давно, – говорит сама Дронова. – Соболевская – «технический» кандидат, кандидат-«спойлер», которого выставляет одна из партий (под прикрытием «самовыдвиженец») в качестве такого инструмента борьбы с конкурентами – жалобы, суды, оспаривание выборов. Поэтому такое развитие сюжета было предсказуемо.

Кандидату от партии власти необходимо «сохранять лицо», поэтому истцом не могла выступить сама проигравшая (Инна Гончарова получила 28% голосов и проиграла мандат Вячеславу Горелову, набравшему 35% – прим. НД). Кроме того, как известно, у «Единой России» имеются договоренности с Алексеем Чалым (по инсайдерской информации, оформленные письменно), от которого в Законодательное собрание прошел Вячеслав Горелов. Подать иск – значит развернуть «войну» с городским олигархом. А так, вроде, с партии и взятки гладки – оспаривает результаты выборов некая Соболевская, а не Инна Гончарова».

Рассмотрение иска назначено на 30 октября.

Севастополь, Илья Пелехов

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