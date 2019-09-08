Такого не было даже при Украине: в Севастополе кандидата сняли с выборов в разгар голосования

В Севастополе складывается беспрецедентная ситуация: кандидата сняли с выборов в разгар голосования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эпицентре скандала оказалась самовыдвиженка Ольга Дронова, которой несколько раз под различными предлогами пытались отказать в регистрации. Сама Дронова заявила о подделке ее подписных листов и привела доказательства.

Однако городской суд принял отменить решение горизбиркома о регистрации Дроновой.

Но Дронова 5 сентября подала апелляцию в Верховный суд, таким образом отстранить ее от выборов стало, казалось бы, уже невозможно. Но это только казалось.

Утром в помещении УИК 54 наблюдатель Дроновой заметил, что кандидата заклеили на инфостенде. В УИК заявили, что Дронову сняли с выборов. А после 14:00 началось самое интересное:

«Только что мне поступила телефонограмма из городского суда о том, что в 15:00 состоится заседание по иску кандидата «Единой России» безработной Соболевской Евгении Александровны, – рассказала Ольга Дронова в соцсетях. – Иск об обращении решения горсуда о снятии меня с регистрации к НЕМЕДЛЕННОМУ ИСПОЛНЕНИЮ. Судья приняла иск, несмотря на то, что дело отправлено в Верховный Суд на апелляцию, которая не успела пройти до выборов. Еду в суд».

Согласно сообщениям из суда, иск поддержали член городской избирательной комиссии Ирина Локшина, после проверки которой в подписных листах Дроновой и появились изменения, а также прокуратура.

В 16:05 стало известно, что Ольгу Дронову не сняли с выборов. До конца голосования осталось менее 4 часов.

«О выборах в Севастополе надо снимать триллер. Просто нет слов», – прокомментировали ситуацию в соцсетях.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 08.09.19

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