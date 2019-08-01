Московское братство против севастопольских активистов: команда Саблина пытается не пропустить в ЗакСо «посторонних»

В Севастополе продолжается сериал «Боевое братство» против независимых кандидатов».

Как уже сообщал «Новый День», ТИК Гагаринского района Севастополя отказал в регистрации кандидатом в депутаты городского Законодательного Собрания общественной активистке Ольге Дроновой, хотя комиссия, проверяющая подписи, собранные сторонниками претендентки на мандат, рекомендовала допустить ее к выборам.

Но после этого член городской избирательной комиссии Ирина Локшина решила лично проверить подписные листы Дроновой и забраковала еще ряд подписей, что и не позволило, по мнению ТИК зарегистрировать общественницу кандидатом.

Дронова заявила о фальсификации – она обнаружила в своих подписных листах исправления, которых не было, когда она сдавала документы в ТИК.

Разгорелся скандал.

Рабочая группа при городской избирательной комиссии признала действия ТИК неправомерными и рекомендовала пересмотреть отказ в регистрации.

Тогда в Гагаринской территориальной комиссии назначили новую (третью) проверку подписных листов избирателей в поддержку Дроновой.

«ТИК Гагаринского района намерена провести еще одну полноценную процедуру проверки достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей – в течение 10-ти дней, с привлечением эксперта-почерковеда, повторным запросом в ФМС и проверкой через ГАС «Выборы», – рассказала общественница. – Причем эти листы на самом деле уже давно не те, что я сдавала 13 июля 2019 года в ТИК. И новая проверка назначена в нарушение законов Российской Федерации, поскольку 30 июля 2019 года Севастопольская городская избирательная комиссия рекомендовала ТИК Гагаринского района зарегистрировать меня в качестве кандидата на выборах. ТИК просто игнорирует и не исполняет решение горизбиркома Севастополя».

По мнению Ольги Дроновой, инициатива проверки в очередной раз исходит от рядового члена городской избирательной комиссии Ириной Локшиной.

«Прибыв вчера на заседание районной комиссии, которую горизбирком обязал повторно рассмотреть вопрос о регистрации меня кандидатом, я обнаружила гражданку Локшину, склонившуюся с ручкой над моими подписными листами. Какое отношение данная дама имеет к работе Гагаринской комиссии – в очередной раз является загадкой для меня. Фактически, мы имеем дело с игнорированием решения вышестоящего органа – избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. Уже во второй раз подряд территориальная комиссия в присутствии Локшиной прямо нарушает мои права. Мы наблюдаем парадоксальное явление: рядовой член горизбиркома откровенно игнорирует решение всей городской комиссии и конкретно на председателя горизбиркома Сергея Даниленко, рекомендованного на эту должность ЦИК России», – заявила Ольга Дронова.

Отметим, что Ирина Локшина не может не знать выборного законодательства и прав участников избирательной кампании. Она не менее 15 лет занимается выборами: в 2005 году ее услугами пользовалась «Единая Россия», затем она участвовала в десятках избирательных кампаний, в том числе – во всех кампаниях, проходивших до 2012 года в Пушкинском районе Московской области. Потом перешла на работу в администрацию района.

В Севастополе Локшина недавно: первый раз ее имя всплывает в привязке к городу 30 апреля 2019 года – в постановлении Законодательного Собрания о назначении ее членом городской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Рекомендовал ее на это место Всероссийское общественное объединение «Боевое братство». Факт интересный. До сих пор «Братство» активно себя на выборах не проявляло: например, в горизбиркомах Москвы и Санкт-Петербурга нет ни одного члена, делегированного объединением. А в Севастополе есть.

«Севастопольское боевое братство – сейчас самое маленькое в России. В нём около 800 членов», – писали 10 дней назад «Вести. Севастополь». 800 человек – это 0,2% от численности избирателей в городе. И, тем не менее, городское Законодательное Собрание отдало кандидату от объединения свою квоту.

Два любопытных совпадения: в начале текущего года отделение «Единой России» в Севастополе возглавил первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Дмитрий Саблин. А Ирина Локшина представляла интересы его жены, когда чета Саблиных судилась с Алексеем Навальным.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 01.08.19

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