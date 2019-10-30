Крым оказался в числе аутсайдеров по качеству дорог

Крым попал в десятку российских регионов с самыми плохими дорогами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росстат опубликовал данные о доле автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения.

По итогам 2018 года лидером оказалась Москва (97% качественных дорог). Наихудшая ситуация отмечена в Республике Марий Эл (1,4%). В числе аутсайдеров оказался и Крым: в рейтинге Южного федерального округа он занимает второе место с конца (хуже только в Калмыкии), в общероссийском – восьмое (тоже с конца).

По итогам 2018 года доля качественных дорог в РК составила 21,1%. При чем этот показатель не меняется последние 3 года.

В Севастополе ситуация лучше, однако отмечена тенденция к сокращению качественных магистралей: если в 2016 году их доля составляла 46,1% от общей протяженности дорого на территории субъекта РФ, то к концу 2018 года этот показатель снизился до 37,1%.

Напомним, Крым подвергся резкой критике за несоблюдение по темпов реконструкции и строительства дорог в конце сентября текущего года на совещании у вице-премьера Максима Акимова. Тогда было констатировано, что РК и еще семь субъектов федерации, включая Севастополь, не выполнили планы 2019 года даже на 30%. К середине октября часть из них подтянули показатели, но Крым так и остался в отстающих.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.10.19

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