Варшава задержала украинского карателя по запросу Москвы

В Польше задержан замкомандира украинской неонацистской боевой организации УНА-УНСО (запрещена в РФ), ветеран АТО в Донбассе Игорь Мазур с позывным «Тополя».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Люблине.

В польских правоохранительных органах пояснили, что боевик задержан, поскольку его данные обнаружены в базе Интерпола. В России он объявлен в международный розыск за совершённые в Донбассе преступления.

«Задержание было в связи с представлением его в розыск Российской Федерацией по каналам Интерпола. Консул встречался с ним, предоставил консультацию, пока он находится на КПП Дорогуск, где будет передан польской полиции», – говорится в сообщении украинского генконсульства.

К экстремисту допустили генконсула Украины, в данный момент его сопровождают в СИЗО.

«12 ноября должно состояться судебное заседание для избрания меры пресечения», – добавили в украинском дипломатическом представительстве.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.11.19

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